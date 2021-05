National

oi-Syed Ahmed

భారత్‌లో కరోనా సెకండ్‌వేవ్‌లో మరణాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది. ఇప్పటికే 3 లక్షలకు పైగా రోగులు కరోనాతో చనిపోయారు. ఈ నేపథ్యంలో అసలు సెకండ్‌వేవ్‌లో మరణాల వెనుక ఏముందనే దానిపై ఐసీఎంఆర్‌ తాజాగా అధ్యయనం నిర్వహించింది. ముంబైలోని రెండు ప్రధాన ఆస్పత్రులతో పాటు మరో 8 ఆస్పత్రుల్లో నిర్వహించిన ఈ అధ్యయనంలో కరోనాతో పాటు మరో ఇన్‌ఫెక్షన్ ఉన్న వారే ఎక్కువగా చనిపోతున్నట్లు నిర్ధారణకు వచ్చింది.

English summary

Overuse of antibiotics and superbugs could be worsening the Covid-19 pandemic in India, according to an ICMR study across 10 hospitals, including two (Sion and Hinduja) in Mumbai.