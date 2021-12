పార్లమెంట్ సమక్షానికి డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్లు: కీలక విషయాలివే

India

న్యూఢిల్లీ: దేశ ప్రజల వ్యక్తిగత సమాచారం, డేటాకు మరింత రక్షణ కల్పించడానికి ఉద్దేశించిన 'పర్సనల్‌ డేటా ప్రొటెక్షన్‌ బిల్లు-2019' ముసాయిదా పార్లమెంట్ సమక్షానికి వచ్చింది. ఈ కమిటీకి పీపీ చౌదరి సారథ్యాన్ని వహించారు. రాజ్యసభలో కాంగ్రెస్ సభ్యుడు, కేంద్ర మాజీమంత్రి జైరామ్ రమేష్, లోక్‌సభలో భారతీయ జనతా పార్టీ సభ్యుడు పీపీ చౌదరి.. దీన్ని ఉభయ సభల్లో ప్రవేశపెట్టారు. 2019లో రూపొందించిన బిల్లు ఇది. దీన్ని రూపొందించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం 30 మంది సభ్యులతో కూడిన ఈ ప్యానెల్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది.

English summary

The Joint Committee on the Personal Data Protection Bill, 2019, headed by PP Chaudhary presented its report in the Rajya Sabha. The report consists of two parts.