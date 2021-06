దేశంలో ఫైజర్, మోడెర్నా: మెట్టు దిగిన మోడీ సర్కార్: పరిహారానికి ఓకే?

India

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో కరోనా వైరస్ రోజువారీ తీవ్రత కాస్త తగ్గుముఖం పట్టినట్టే కనిపిస్తోంది. ఇదివరకు నాలుగు లక్షలకు పైగా నమోదైన పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య.. ఈ మధ్య కాలంలో లక్షన్నర కంటే దిగువకు పరిమితమైంది. పాజిటివిటీ రేటు క్రమంగా తగ్గుతోంది. అయినప్పటికీ- మరణాల్లో మాత్రం అదే తీవ్రత కొనసాగుతోంది. రోజువారీ కరోనా మరణాలు మూడువేలకు తగ్గట్లేదు. అదే బెంచ్ మార్క్‌తో కరోనా మరణాల్లో ఉధృతి నెలకొంటూనే ఉంది. తాజా బులెటిన్ ప్రకారం..దేశవ్యాప్తంగా 24 గంటల వ్యవధిలో కొత్తగా 1,32,788 పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా.. 3,207 మరణాలు రికార్డయ్యాయి.

English summary

The Indian government could likely be in favour of granting indemnity to foreign vaccine makers such as Moderna and Pfizer. The companies have been seeking legal protection from any claims linked to the use of its Covid-19 vaccines before the jabs are rolled out in India.