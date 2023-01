స్విగ్గీ బ్యాగ్ తో నడిచి వెళ్తున్న మహిళ ఫోటో ఆమె జీవితాన్నే మార్చేసిందిగా!!

India

మాటల్లో చెప్పలేని అనేక విషయాలను ఫోటోలు స్పష్టంగా చెప్తాయి. అనేక సమస్యలను తెలియజేసే ఫోటోలు అందరినీ ఆలోచించేలా చేస్తాయి. ఇక తాజాగా బుర్కా ధరించిన ఒక మహిళ స్విగ్గి బ్యాగ్ తో రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళుతున్న ఫోటో ఆమె జీవితాన్ని మార్చేసింది. ఇంతకీ ఆ మహిళ ఎవరు? అసలు ఆమె కథ కమామీషు ఏమిటి అంటే..

English summary

A photo of a Muslim woman from Lucknow walking with a Swiggy bag changed her life. Her photo has gone viral on social media. She gave clarity on this.