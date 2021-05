మోడీకి సెకండ్‌ వేవ్‌ షాక్‌- రేటింగ్‌ ఢమాల్‌- యూఎస్‌ డేటా ఇంటెలిజిన్స్‌ సంస్ధ సర్వే

National

దేశవ్యాప్తంగా కరోనా సెకండ్‌ వేవ్‌ కల్లోలం రేపుతున్న వేళ కేంద్ర ప్రభుత్వ పాత్ర నానాటికీ ప్రశ్నార్ధకమవుతోంది. కరోనా నియంత్రణలో రాష్ట్రాలకు మార్గదర్శనం చేయాల్సిన కేంద్రం.. కనీసం వ్యాక్సిన్, ఆక్సిజన్‌ వంటి అత్యవసర విషయాల్లోనూ వైఫల్యాలు ఎదుర్కొంటోంది. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిష్ట మసకబారుతోంది. అదే సమయంలో ప్రధాని మోడీ ఆమోదయోగ్యత, ఆదరణ కూడా తగ్గుతున్నట్లు తాజా సర్వేలో వెల్లడైంది. ముఖ్యంగా కరోనా కట్టడిలో ప్రధాని మోడీ నిష్క్రియాపరత్వాన్ని ఈ సర్వే ఫలితాలు మరోసారి గుర్తు చేశాయి.

Prime Minister Narendra Modi's approval ratings have fallen to a new low, a survey showed on Tuesday, as the country struggles to contain a devastating second wave of the coronavirus pandemic.