నరేంద్రమోడీ తర్వాత టార్గెట్ ఆ సీనియర్ నేతే??

India

oi-Garikapati Rajesh

న‌రేంద్ర‌మోడీ, అమిత్ షా గుజ‌రాత్ రాజ‌కీయాలకే ప‌రిమిత‌మైన‌ప్పుడు దేశ‌వ్యాప్తంగా భార‌తీయ జ‌న‌తాపార్టీని విస్త‌రించ‌డంలోను, బ‌లోపేతం చేయ‌డంలోను వారంతా దోహ‌ద‌ప‌డ్డారు. ఎప్పుడైతే న‌రేంద్ర‌మోడీ ప్ర‌ధాన‌మంత్రి అయ్యారో, అమిత్ షా బీజేపీ అధ్య‌క్షుడ‌య్యారో వారంద‌రికీ రాజ‌కీయంగా ప్రాధాన్య‌త త‌గ్గ‌డం ప్రారంభ‌మైంది. లాల్‌కృష్ణ అద్వానీ, వెంకయ్యనాయుడు నుంచి నితిన్ గ‌డ్క‌రీ, శివ‌రాజ్‌సింగ్ చౌహాన్ వ‌ర‌కు ఎంద‌రో క్ర‌మ క్ర‌మంగా త‌మ ప్రాభవాన్ని కోల్పోతున్నారు.

English summary

When Narendra Modi became the Prime Minister and Amit Shah became the BJP President, both of them started losing their political importance.