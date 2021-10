విద్యుత్ సంక్షోభంపై కేంద్రం వర్సెస్ రాష్ట్రాలు: భారత్ లో 70% విద్యుత్ బొగ్గు నుండే, ఎవరి వాదన వారిదే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశంలో తీవ్రమైన బొగ్గు కొరత ఉందని, దీంతో విద్యుత్ కష్టాలు మొదలు కానున్నాయని, కేంద్రం దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందని వివిధ రాష్ట్రాలు కేంద్రానికి మొరపెట్టుకుంటున్నాయి. కానీ కేంద్రం మాత్రం ఆల్ ఈజ్ వెల్ అంటూ అంతా బాగానే ఉంది అంటూ బొగ్గు కొరత, విద్యుత్ సంక్షోభంపై రాష్ట్రాలది అనవసరపు ఆందోళన అంటూ కొట్టిపారేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి లేఖలు రాసి విద్యుత్ సంక్షోభం పై దృష్టి సారించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తే మన దగ్గర కావలసినంత పవర్ ఉందంటూ, ఎవరికి కావాలో చెప్పండి సప్లై చేస్తామంటూ కేంద్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి ఆర్కే సింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఇప్పుడు విద్యుత్ సంక్షోభంపై కేంద్రం వర్సెస్ రాష్ట్రాల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతోంది.

English summary

center vs states over the power crisis. About 70% of India's electricity is generated from coal. states are worried about power due to coal shortage, the Centre's statement all is well, is lead to criticism