విద్యుత్ సంక్షోభం ఆందోళన ఆ సందేశాల వల్లే; టాటా, గెయిల్ సంస్థలకు కేంద్రం వార్నింగ్ !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశంలో విద్యుత్ సంక్షోభం వార్తలపై కేంద్రం సీరియస్ గా ఉంది. ఇది కావాలని విద్యుత్ సంస్థలు వినియోగదారులను ఆందోళనలోకి నెట్టే ప్రయత్నం అని మండిపడుతుంది. టాటా, గెయిల్ వంటి సంస్థల నిర్వాకం మాత్రమేనేని ఎలాంటి విద్యుత్ కొరత లేదని తేల్చి చెప్తుంది. ఈ రచ్చకు ఆ విద్యుత్ సంస్థలే కారణం అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తుంది.

విద్యుత్ సంక్షోభంపై కేంద్రం వర్సెస్ రాష్ట్రాలు: భారత్ లో 70% విద్యుత్ బొగ్గు నుండే, ఎవరి వాదన వారిదే!!

English summary

The Center has said it has no fears about the power situation in Delhi and has issued warnings to the Tata Power Distribution Company, as well as GAIL, for sending SMSes to power consumers, saying their behavior was irresponsible