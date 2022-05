బొగ్గు కొరతతో దేశానికి విద్యుత్ సంక్షోభం; రాష్ట్రాల ఆలసత్వమే కారణం అంటున్న కేంద్ర విద్యుత్ శాఖ

India

oi-Dr Veena Srinivas

బొగ్గు దిగుమతులపై రాష్ట్రాల అలసత్వం కారణంగా భారతదేశ విద్యుత్ సంక్షోభం మరింత తీవ్రమవుతుందని విద్యుత్ మంత్రిత్వ శాఖ అభిప్రాయపడుతోంది. బొగ్గును దిగుమతి చేసుకోవడంలో రాష్ట్రాలు అలసత్వం వహించడం, విద్యుత్ ప్లాంట్‌లతో ఒప్పంద సమస్యలను పరిష్కరించక పోవడం వల్ల రానున్న నెలల్లో విద్యుత్ సంక్షోభం మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశం ఉందని విద్యుత్ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

English summary

The Ministry of Power has said that India's power crisis will be exacerbated by the states laxity on coal imports.