దీదీ దూకుడు వెనుక ప్రశాంత్ కిషోర్ మేధస్సు... జాతీయ రాజకీయాల్లో టీఎంసి ఎంట్రీకి గోవా ఎన్నికలే కీలకం

oi-Dr Veena Srinivas

జాతీయ రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పడానికి మమతాబెనర్జీ సన్నద్ధమవుతున్నారా? మమతా బెనర్జీ దూకుడుకు, ప్రశాంత్ కిషోర్ ఆలోచనలు ఊతంగా మారుతున్నాయా? దేశవ్యాప్తంగా పార్టీని విస్తరించాలని మమతా బెనర్జీ నిర్ణయం తీసుకున్నారా? గోవా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మమతాబెనర్జీ ఆశించిన ఫలితాలు వస్తే మిగతా రాష్ట్రాలలోనూ పార్టీని విస్తరించాలని మమతా బెనర్జీ భావిస్తున్నారా?అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది

English summary

If the Goa Assembly election results come true, the Trinamool Congress is likely to use it as a launching pad in national politics. There is an interesting discussion that Prashant Kishor intelligence behind Mamata Banerjee aggression.