ప్రశాంత్ కిషోర్ కు కాంగ్రెస్ మార్క్ షాకులు- పార్టీలో చేరకుండానే- అహ్మద్ పటేల్ తో పోలిక-నో ఛాన్స్

దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాజకీయ పార్టీలు తన వ్యూహాల కోసం ఎదురుచూస్తుంటే రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీ చుట్టూ తిరుగుతన్నారు. దీంతో శతాబ్దాల చరిత్ర ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆయనో చిన్నా చితకా నాయకుడిలా కనిపిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ లో చేరేందుకు పీకే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారన్న ప్రచారం నేపథ్యంలో పార్టీలో ఆయనకు ఎలాంటి పాత్ర ఉండబోతోందన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. దీనిపై సర్వత్రా చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ నుంచి అందుతున్న లీకులు ఆయనకు భారీ షాకిచ్చేలా ఉన్నాయి.

