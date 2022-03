కేజ్రీవాల్ పాలనా నమూనాకు పంజాబీలు ఫిదా; జాతీయ పార్టీగా ప్రధాని పీఠానికి గురి

India

oi-Dr Veena Srinivas

పంజాబీ ఎన్నికల ఫలితాలలో ఆమ్ఆద్మీ పార్టీ పంజాబ్లో ప్రతిపక్ష పార్టీలను ఊడ్చేసింది. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) పంజాబ్‌లో అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించి, ఢిల్లీ తర్వాత దాని రెండవ రాష్ట్రంలో అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోబోతుంది .ఇప్పటికే మూడొంతుల మెజారిటీ సాధించిన ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ పంజాబ్లో అధికార పీఠాన్ని కైవసం చేసుకుంది. జ్రీవాల్ పాలనా నమూనాకు పంజాబీలు ఫిదా అయ్యారని జాతీయ పార్టీగా ప్రధాని పీఠానికి గురి పడుతుంది ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ. అందుకు ఊతమిస్తున్నాయి ఆ పార్టీ కీలక నేత వ్యాఖ్యలు.

English summary

The Aam Aadmi Party celebrates that the Punjabis have fallen for Kejriwal's model of governance and gave victory. AAP leader Raghav Chaddha has said that Kejriwal will be the prime minister and that the AAP has become a national party.