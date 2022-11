గాంధీ-నెహ్రూల్ని మోసం చేశాడు-బ్రిటిషర్లకు సావర్కర్ లేఖ బయటపెట్టిన రాహుల్ గాంధీ..

India

oi-Syed Ahmed

భారత స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో బీజేపీ పాత్ర కానీ, దాని మాతృసంస్ధ జన్ సంఘ్ పాత్ర కానీ లేదని కాంగ్రెస్ ఆరోపిస్తుంటుంది. అలాగే భారత స్వాతంత్రోద్యమంలో జన్ సంఘ్ నేతలు బ్రిటీషర్లపై పోరాడాల్సింది పోయి సహకరించారని కూడా విమర్శలు చేస్తుంటుంది. దీన్ని నిరూపించే ఓ లేఖను ఇవాళ కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ బయటపెట్టారు.

Veer Savarkar, in a letter written to the British, said "Sir, I beg to remain your most obedient servant" & signed on it. Savarkar helped the British. He betrayed leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru & Sardar Patel by signing the letter out of fear: Cong MP Rahul Gandhi pic.twitter.com/PcmtW6AD24