మళ్లీ వంట నూనెల ధరల మంట-మార్చి వరకూ ఇదే పరిస్దితి-నిల్వలపై కేంద్రం ఆంక్షలు

India

oi-Syed Ahmed

దేశవ్యాప్తంగా వంట నూనెల ధరల మంట కొనసాగుతోంది. సన్ ప్లవర్ ఆయిల్ తో పాటు ఇతర నూనెల ధరలు నానాటికీ పెరుగుతున్నాయి. దీంతో రంగంలోకి దిగిన కేంద్రం దిద్దుబాటు చర్యలు చేపడుతోంది. ఇప్పటికే చమురు ధరల మంటతో అల్లాడుతున్న వినియోగదారులకు తాజాగా వంట నూనెల మంట తీవ్రంగా ఇబ్బందిపెడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో వంట నూనెల నిల్వలపై కేంద్రం తాజా ఆంక్షలు విధిస్తోంది.

English summary

the union government has imposed new restrictions on stock limits on edibile oils and oil seeds also in wake of latest raise in prices.