రాజ్ కుంద్రా పోర్నోగ్రఫీ కేసు దర్యాప్తు .. హెచ్ అకౌంట్ లావాదేవీలు, చిన్న సంస్థలతో 70 పోర్న్ వీడియోలు

పోర్నోగ్రఫీ కేసులో అరెస్ట్ అయ్యి ప్రస్తుతం పోలీసుల విచారణలో ఉన్న శిల్పాశెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రా అశ్లీల చిత్రాల నిర్మాణం కేసును ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. తాజా విచారణలో రాజ్ కుంద్రా 70 అశ్లీల వీడియోలను నిర్మించినట్టు ముంబై పోలీసులు గుర్తించారు. వివిధ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ నిర్మించిన ఈ వీడియోలను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు. వన్ ప్రాపర్టీ సెల్ కింద దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

English summary

Shilpa Shetty's husband Raj Kundra, who was arrested in a pornography case and is currently under investigation by the Mumbai Crime Branch police. Mumbai police have found that Raj Kundra produced 70 pornographic videos during the latest investigation. Police are examining these videos produced by various production houses. Transactions in the WhatsApp group named H Account are also being investigated.