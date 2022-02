India

oi-Dr Veena Srinivas

ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎన్నికల పోరు హోరాహోరీగా సాగుతుంది. అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలు మాటల తూటాలను సంధిస్తూ రాజకీయాలను వేడెక్కిస్తున్నారు. నువ్వా నేనా అన్నట్టు సాగుతున్న పోరులో ఒకరిపై ఒకరు విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు.ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలతో ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎన్నికల పోరు రసవత్తరంగా సాగుతోంది.

English summary

Rajnath Singh counter to rahul gandhi in UP campaign. Congress hands over Indian territory to China and Pakistan and rahul has to know the history