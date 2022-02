లేగదూడపై అత్యాచారం వీడియో వైరల్: నలుగురు అరెస్ట్; అమానుష ఘటనపై మిన్నంటిన నిరసనలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

అభం శుభం తెలియని, నోరు లేని మూగజీవం అయిన లేగదూడపై అత్యాచారం చేసిన ఘటన రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకుంది. రాజస్థాన్‌లోని అల్వార్ జిల్లాలో ఆడ లేగ దూడపై అత్యాచారం చేసిన ఘటనలో నలుగురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారడంతో కలకలం రేగింది.

విజయవాడలో దారుణం: ఓ మహిళపై భర్త అత్యాచారం.. వీడియో తీసిన భార్య, ఆపై...

English summary

In Rajasthan Four people have been arrested in connection with the rape of a female calf in Rajasthan's Alwar district. Concerns continue as the rape video went viral.