నీట్ పరీక్షకు హాజరైన విద్యార్థిని లోదుస్తుల తొలగింపు.. తండ్రి ఫిర్యాదుతో కేసునమోదు; అసలేం జరిగిందంటే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

నీట్ పరీక్ష లో డ్రెస్ కోడ్ అంశం చాలా కాలంగా వివాదాస్పదంగానే ఉంది. ఇక తాజాగా నీట్ పరీక్ష కేంద్రంలో డ్రెస్ కోడ్ పేరుతో ఓ విద్యార్థిని లోదుస్తులను బలవంతంగా తొలగించిన ఘటనపై ఫిర్యాదు చెయ్యటంతో మరోమారు వివాదం తెరమీదకు వచ్చింది. ఇటీవల జరిగిన నీట్ పరీక్షలలో కేరళ రాష్ట్రంలోని కొల్లాంలో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ మెడికల్ కోర్సుల కోసం నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (నీట్)కి హాజరుకావడానికి ముందు ఒక బాలిక లోదుస్తులను బలవంతంగా తొలగించాలంటూ ఆమె తండ్రి పోలీసులను ఆశ్రయించిన ఘటన చోటు చేసుకుంది.

English summary

The Kerala Police registered a case in connection with the alleged incident of a girl forced to remove her innerwear before sitting for the NEET exam in kerala's Kollam.