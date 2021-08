భారత్ కు పెరుగుతున్న కరోనా పరేషాన్ : 44,643 కొత్త కేసులు, 4.14 లక్షల యాక్టివ్ కేసులు !!

India

భారతదేశంలో కరోనా కేసుల ఉధృతి కొనసాగుతోంది. మళ్లీ పెరిగిన కేసులతో భారతదేశంలో ఆందోళన వ్యక్తమౌతుంది. ఒకపక్క కరోనా థర్డ్ వేవ్ ప్రమాదం పొంచి ఉందని నిపుణులు పదే పదే హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్న నేపథ్యంలో కేసుల పెరుగుదల టెన్షన్ పుట్టిస్తుంది. గత 24 గంటల్లో భారతదేశంలో 44,643 తాజా కోవిడ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇది నిన్నటి కంటే దాదాపు 4 శాతం ఎక్కువ. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా నమోదైన కరోనా కేసుల మొత్తం సంఖ్య 3,18,56,757 కు చేరుకుంది.

Corona cases continue to rise in India. Concern is being expressed in India with the rising number of cases again. Aside from that, the increase in cases raises tension in the wake of experts issuing repeated warnings that the corona is in danger of a third wave. In the last 24 hours, 44,643 latest covid cases were reported in India. This is almost 4 percent more than yesterday. This brings the total number of corona cases registered across the country to 3,18,56,757.