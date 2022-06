ఘోర రోడ్డుప్రమాదం: లోయలో పడిన బస్సు; ఐదుగురు మృతి, 47మందికి గాయాలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఇండోర్-ఖాండ్వా రహదారిపై ప్రయాణిస్తున్న బస్సు లోయలో పడిపోవడంతో ఐదుగురు మరణించారు. మరో 47 మంది గాయపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించారు.ముందు వెళుతున్న వాహనాన్ని ఓవర్ టేక్ చేసే క్రమంలో బస్సు అదుపు తప్పి లోయలో పడిపోయినట్లుగా గుర్తించారు.

English summary

A serious road accident has taken place on the Indore-Khandwa road in the state of Madhya Pradesh. Five people were killed when a bus plunged into a valley after overtaking another vehicle. 47 people were injured in the incident.