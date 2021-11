ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసుతో పీకల్లోతు కష్టాల్లో సమీర్ వాంఖడే .. ఎన్సీబీని షారూక్ ఖాన్ కూడా టార్గెట్ చేస్తారా?

India

oi-Dr Veena Srinivas

బాలీవుడ్ బాద్ షా షారూఖ్ ఖాన్ ఎట్టకేలకు తన నిశ్శబ్దాన్ని ఛేదించబోతున్నాడా? అతని న్యాయ బృందం తిరిగి నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరోపై యుద్ధం చెయ్యాటానికి సిద్ధమవుతోందా? అంటే అవును అన్న సమాధానం వస్తుంది. దాదాపు ఒక నెల జైలు శిక్ష తర్వాత షారుఖ్ కుమారుడు ఆర్యన్ ఖాన్‌ను అక్టోబర్ 28న కస్టడీ నుండి విడుదల చేస్తూ వచ్చిన బెయిల్ ఆర్డర్, ఆర్యన్ అరెస్టుకు సరైన కారణం లేదని స్పష్టం చేయటంతో షారూక్ ఖాన్ తన కుమారుడిని ముప్పతిప్పలు పెట్టిన ఎన్సీబీ అధికారి సమీర్ వాంఖడే పై రివెంజ్ తీర్చుకునేందుకు రెడీ అవుతున్నారని సమాచారం .

English summary

Sameer Wankhede is in deep trouble with the Aryan Khan drugs case. Now it is reported that Shah Rukh Khan is also targeting Sameer Wankhede with legal fight in the court with the contents of the latest High Court bail order.