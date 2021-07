రఘురామకు సుప్రీం గుడ్ న్యూస్- అనర్హతపై ఆదేశాలు ఇవ్వలేం- పార్లమెంటే సుప్రీం

India

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ వర్సెస్ వైసీపీ రెబెల్ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజుగా సాగుతున్న పొలిటికల్ వార్ లో అనర్హత వేటు వ్యవహారం ప్రధానంగా తెరపైకి వస్తోంది. పార్టీ వైఖరికి వ్యతిరేకంగా నిత్యం వ్యాఖ్యలు చేస్తుున్న రఘురామరాజుపై అనర్హత వేటు కోసం లోక్ సభ స్పీకర్ కు పలుమార్లు ఫిర్యాదు చేసినా ఆయన స్పందించకపోవడంపై వైసీపీ నేతలు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో అనర్హత పిటిషన్ల విషయంలో సుప్రీంకోర్టు ఇవాళ చేసిన వ్యాఖ్యలు రఘురామరాజులో ఉత్సాహం నింపాయి.

English summary

the supreme court on today express inability to frame a law for timely disposal of disqualification petitions by speakers. the apex court says parliment only can frame such a law.