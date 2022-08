సీరియల్ కిల్లర్.. నెలలో ముగ్గురు మహిళలను ముక్కలుగా నరికి; పోలీసులు ఎలా పట్టుకున్నారంటే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఇటీవలి కాలంలో కర్ణాటక రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన అత్యంత పాశవికంగా ముగ్గురు మహిళలని హతమార్చిన సీరియల్ కిల్లర్‌ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు . బెంగళూరులోని హెబ్బగోడి, చిత్రదుర్గలోని హోసదుర్గం, చామరాజనగర్ పట్టణంలో నెల రోజుల వ్యవధిలో ముగ్గురు మహిళల హత్యలకు పాల్పడ్డారని ఆగస్టు 3న దొబ్బాస్‌పేటకు చెందిన ఓ వ్యక్తి , అతని భాగస్వామిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు తమదైన శైలిలో విచారించగా ఒళ్ళు గగుర్పొడిచే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

English summary

A serial killer who is killing women by cutting them into pieces without any clues has been caught by the Bengaluru police on the basis of missing cases.