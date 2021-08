భార్యకు ఇష్టంలేని సెక్స్ అత్యాచారమే -విడాకులకు అది బలమైన ఆధారం -హైకోర్టు సంచలన తీర్పు

India

oi-Madhu Kota

భారత్ లో వైవాహిక బంధాలకు సంబంధించి ఇటీవల కోర్టులు కీలక తీర్పులు ఇస్తుండటం పరిపాటిగా మారింది. భార్యలపై సర్వ హక్కులు మావే అన్నట్లుగా వ్యవహరించే భర్తలకు న్యాయస్థానాలు వరుసగా షాకులిస్తున్నాయి. తాజాగా, భార్యాభర్తల లైంగిక కలాపాలు, వాటి కారణంగా వారి విడాకులు తదితర అంశాలతో కూడిన కీలక ఆదేశాలను కేరళ హైకోర్టు వెలువరించింది. వివరాలివి..

In a key observation that will define the sexual relationship in a marriage, the Kerala High Court on Friday said committing sexual acts against a wife's will is nothing but "marital rape" and is a good ground to claim divorce.