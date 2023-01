India

oi-Rajashekhar Garrepally

ఛండీగఢ్: హర్యానా క్రీడల శాఖ మంత్రి సందీప్ సింగ్‌పై లైంగిక ఆరోపణల కేసు నమోదైంది. తనను లైంగికంగా వేధించాడని జూనియర్ మహిళా అథ్లెట్ కోచ్ ఇటీవల ఆరోపణలు చేసింది. ఆమె ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు క్రీడల మంత్రిపై లైంగిక వేధింపుల కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

ఈ క్రమంలో తాను తన మంత్రి పదవీ బాధ్యతల నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు సందీప్ సింగ్ ప్రకటించారు. తన ప్రతిష్టతను దెబ్బతీసేందుకే కొందరు చేస్తున్న కుట్ర అని ఆరోపించారు. వీటిపై లోతుగా దర్యాప్తు జరగాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. అందుకే తాను మంత్రి పదవి నుంచి వైదొలిగినట్లు చెప్పారు.

తనపై లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు వచ్చిన కొన్ని గంటల తర్వాత, దర్యాప్తు నివేదిక వెలువడే వరకు ముఖ్యమంత్రి మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్‌కు క్రీడా శాఖ బాధ్యతలు అప్పగించినట్లు సందీప్ సింగ్ ఆదివారం తెలిపారు.

తన ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించేలా కోచ్‌పై మంత్రి ఫిర్యాదు చేయడంతో హర్యానా డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీజీపీ) శనివారం ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు.

ఆయన తన పోర్ట్‌ఫోలియోను వదులుకున్నారా లేదా మంత్రిత్వ శాఖకు రాజీనామా చేశారా అనే దానిపై వెంటనే స్పష్టత రాలేదు. పరిస్థితిపై స్వతంత్ర దర్యాప్తునకు గతంలో పిలుపునిచ్చిన మంత్రి.. కోచ్ ఆరోపణలను నిరాధారమైనవిగా కొట్టిపారేశారు.

Haryana | Female coach who filed a sexual harassment complaint against state Minister Sandeep Singh met Home Minister, in Ambala



"He harassed me physically & mentally. At first, I tried to avoid him but he continued to harass me. I'm hopeful that action will be taken," she says pic.twitter.com/mE8bdDliX2