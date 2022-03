కాంగ్రెస్, ఎస్పీ, బీఎస్పీలకు షాక్; రైతులపై మారణకాండ జరిగిన యూపీ లఖింపూర్ ఖేరిలోనూ బీజేపీ లీడ్

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల కౌంటింగ్ కొనసాగుతుంది. నేతల భవితవ్యం తేలే ఈ రోజున అందరిలోనూ టెన్షన్ నెలకొంది. ఇదిలాఉంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో సమాజ్వాదీ పార్టీ అఖిలేష్ యాదవ్, బహుజన సమాజ్ పార్టీ మాయావతి విస్తృతంగా ప్రచారం చేసినా, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉత్తర ప్రదేశ్ లో బిజెపికి చెక్ పెట్టాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసినా ప్రజలు మరోమారు బీజేపీకే పట్టం కట్టారు. ఉత్తరప్రదేశ్లో బీజేపీ దుమ్ము రేపుతూ ముందుకు సాగుతోంది. ఇప్పటికే మ్యాజిక్ ఫిగర్ ను దాటి దూసుకుపోతున్న బీజేపీ ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రజలు యోగి సర్కార్ వైపే నిలిచారని సంతోషం వ్యక్తం చేస్తోంది.

English summary

Shock to Congress, SP, BSP in UP elections. The BJP is also in the lead in UP Lakhimpur Kheri, where the union minister son vehicle run over and violence of farmers took place