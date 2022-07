షాకింగ్: ఎనిమిదేళ్ళలో కేంద్రప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు 22.05కోట్ల దరఖాస్తులు, కానీ 7.22 లక్షల మందికే ఉద్యోగాలు!!

India

భారతదేశంలో నిరుద్యోగ సమస్య రోజురోజుకీ పెరిగిపోతున్నదని , ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల నియామకాలు జరగడం లేదని చాలా కాలంగా చర్చ జరుగుతోంది. ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ లు ఇవ్వకుండా నిరుద్యోగులను నిరాశ పరుస్తుంది అని, దేశంలో నిరుద్యోగులు తీవ్ర నిరాశా, నిస్పృహలలో ఉన్నారని ప్రతిపక్షాలు విమర్శిస్తున్నాయి. అయితే తాజాగా జరుగుతున్న పార్లమెంటు సమావేశాలలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాల గురించి కీలక సమాచారాన్ని వెల్లడించింది.

Union Minister Jitendra Singh's revelation in Parliament that 22.05 crore applications for central government jobs in eight years, but jobs were given to only 7.22 lakh people, reflects the severity of unemployment in the country