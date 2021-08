షాకింగ్ : దేశంలో 24 ఫేక్ యూనివర్సిటీలు .. ఏపీలో కూడా ఒక నకిలీ వర్సిటీ : వెల్లడించిన కేంద్రం

India

Dr Veena Srinivas

దేశవ్యాప్తంగా 24 యూనివర్సిటీలను నకిలీ యూనివర్సిటీలు గా గుర్తిస్తూ యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ ప్రకటన చేసిందని కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తెలిపారు. దేశంలో మరో రెండు యూనివర్సిటీలు నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు లోక్ సభలో సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నకు లిఖితపూర్వక సమాధానం ఇచ్చారు. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, సాధారణ ప్రజల నుండి మరియు ఎలక్ట్రానిక్, ప్రింట్ మీడియా ద్వారా వచ్చిన ఫిర్యాదుల ఆధారంగా, యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ 24 యూనివర్సిటీలను నకిలీ గా తేల్చిందని ఆయన వెల్లడించారు. ఇక దేశంలోనే అత్యధికంగా ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎనిమిది నకిలీ విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నాయని ఆయన వెల్లడించారు.

English summary

Union Education Minister Dharmendra Pradhan has said that the University Grants Commission has declared 24 universities across the country as fake universities. He was responding in writing to a question by members of the Lok Sabha that two other universities in the country had violated the rules, adding that Uttar Pradesh had the highest number of eight fake universities.