షాకింగ్: కరోనా ఫోర్త్ వేవ్; 4నెలల పాటు విజృంభణ, కొత్త వేరియంట్ల తీవ్రతపై ఆందోళన!!

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనావైరస్ మహమ్మారి యొక్క మూడవ తరంగం భారతదేశంలో క్షీణిస్తున్న ధోరణిని చూపుతున్న సమయంలో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకుంటున్న వేళ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కాన్పూర్ (IIT-K) పరిశోధకులు కరోనా ఫోర్త్ వేవ్ పై హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఫోర్త్ వేవ్ వస్తుందని, కొత్త వేరియంట్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తుంది. తీవ్రత ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడే చెప్పలేమని పేర్కొన్నారు.

English summary

The corona fourth wave will start in June and the boom will last for 4 months, according to a study by IIT Kanpur researchers. Also expressed concern over the new variants.