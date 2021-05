friend: సోషల్ మీడియా స్కెచ్, ఫిగర్ అదిరిందని టీ ప్లాన్, 3 ఏళ్లు రొమాన్స్, బ్లాక్ మెయిల్, వీడియో !

National

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/ చెన్నై: సోషల్ మీడియాలో చురుకుగా ఉంటున్న కేటుగాడు అమాయకులైన అమ్మాయిలు, ఆంటీలను పరిచయం చేసుకుని వారి జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నాడు, సోషల్ మీడియాలో పరిచయం అయిన వివాహిత మహిళను నమ్మించి ఇంటికి పిలిపించుకున్నాడు, ఇంటికి వెళ్లిన ఆమె అతని సోషల్ మీడియా ఫ్రెండ్ కు ఆమె కష్టాలు చెప్పింది. నాకు కూడా సినిమా కష్టాలు ఉన్నాయని, పెళ్లాం లేక నేను చాలా...... అంటూ వాడు ఆమెకు ఓ సినిమా స్టోరీ చెప్పాడు. నీకు మా ఇంటి మంచి 'గ్రీన్ టీ ' అంటూ అందులో డ్రగ్స్ కలిసి ఆమెకు ఇచ్చాడు. కట్ చేస్తే ఆమె నగ్నంగా బెడ్ మీద ఉంది. అప్పటి నుంచి మూడు సంవత్సరాలు వాడు ఆమె నగ్న వీడియోలు చూపించి బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తూ వీకెండ్ అంటూ ఆమెను రేప్ చెయ్యడం ఆమె నగలు, నగదు లూటీ చేసి ఆమె జీవితంతో చిల్లర గేమ్స్ ఆడుకున్నాడు.

Wife swapping: వదిన నాకు, బావ నీకు, భార్య రివర్స్ తో భర్తకు ? విదేశాల నుంచి వచ్చి, ఫినిష్ !

English summary

Social media friends: A 35-year-old man in Mumbai allegedly raped a girl repeatedly for 3 years and blackmailed her. The accused met the woman on social media in 2018 and the two became friends. However, later, the friendship took an unexpected turn when the accused allegedly raped the woman and threatened to post the obscene video online.