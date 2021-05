రియల్ హీరో సోను సూద్ మరో కీలక నిర్ణయం... ఆక్సిజన్ కాన్సంట్రేటర్ డోర్ డెలివరీ... అందుబాటులోకి హెల్ప్ లైన్

National

ఇన్ని ప్రభుత్వాలు,ఇన్ని వ్యవస్థలు,వేలాదిమంది సెలబ్రిటీలు... వీళ్లెవరూ చేయలేని పనులు సోను సూద్ చేస్తున్నాడు. కరోనా వేళ సోను ఒక సైన్యంలా సేవలందిస్తున్నాడు. 400 పైచిలుకు మంది నెట్‌వర్క్‌తో దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడి నుంచి ఏ విజ్ఞప్తి వచ్చినా నిమిషాల్లో సాయం అందిస్తున్నాడు. సోను సూద్‌ ట్విట్టర్‌ వాల్ పైకి వెళ్లి చూస్తే... బెడ్ అరేంజ్ చేశాం,మందులు డెలివరీ అయ్యాయి,ప్లాస్మా అందించాం,ఆక్సిజన్ పంపించాం... అన్నీ ఇలాంటి పోస్టులే కనిపిస్తాయి. ఆపదలో ఉన్నవాళ్లెవరైనా సరే... ఒక్క ట్వీట్ చేస్తే చాలు సోను టీమ్ వెంటనే స్పందిస్తోంది. నిత్యం లక్షల్లో వచ్చే మెసేజ్‌లు,ఫోన్ కాల్స్‌ను హ్యాండిల్ చేస్తూ ఇంత భారీ ఎత్తున సాయం అందించడం మామూలు విషయం కాదు. అందుకే చాలామంది సోనును ఏకంగా పేదల పాలిట దేవుడు అంటూ కొనియాడుతున్నారు.

Delhi, Lets Save More Lives. Oxygen concentrators on your way. To register, give a Missed Call on 022-61403615. Thank You @tushti_india @DTDCIndia for joining hands. @SoodFoundation 🇮🇳 pic.twitter.com/feF0KtdmJP

English summary

The real hero Sonu Sood announced a help line number 022-61403615 for delhi residents,if anybody wants oxygen concentrators they would contact with that number.Sonu team will deliver them at residents door step.