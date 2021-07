సోను సూద్ పట్ల అభిమాని ప్రేమ .. 1200 కిలోమీటర్ల మేర సైకిల్ పై వెళ్లి ఆయనను కలిసిన ఫ్యాన్ , వీడియో వైరల్ !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

రీల్ లైఫ్ విలన్, రియల్ లైఫ్ హీరో, బాలీవుడ్ నటుడు సోనుసూద్ కు దేశవ్యాప్తంగా విపరీతమైన అభిమానులు పెరిగారు. కరోనా మహమ్మారి సమయంలో ఎంతోమంది ప్రాణాలను కాపాడడానికి తన వంతు సహాయం అందించిన సోను సూద్ ను రియల్ హీరో గా కొనియాడుతున్నారు. ఇక తాజాగా సోను సూద్ అభిమానులలో ఒకరు ఆయనను కలవటానికి పూరీ నుండి 1200 కిలోమీటర్ల మేర సైకిల్ యాత్ర చేసి సోనూసూద్ ని కలిసి తన అభిమానాన్ని వ్యక్తంచేశారు.

English summary

Bollywood actor Sonu Sood one of his fans cycled 1200 km to meet him in Mumbai and expressed his love for him. A video of Sood meeting his fan went viral on social media.