రోటీలు చేసి, జ్యూస్ అమ్ముతూ సోను సూద్ .. చిరు వ్యాపారిగా మారిన రియల్ హీరో .. రీజన్ ఇదే

నిరుపేదలకు, బడుగు బలహీన వర్గాలకు అండగా, రియల్ హీరోగా , కరోనా కష్టకాలంలో ఆదుకున్న ఆపద్బాంధవుడిగా దేశవ్యాప్తంగా ఎంతగానో గుర్తింపు పొందిన సోనుసూద్ తనదైన శైలిలో సహాయం చేయడంలో తన స్పెషాలిటీ ని చాటుకుంటున్నారు. తాజాగా రిక్షావాలానే రిక్షా ఎక్కించుకొని తాను రిక్షావాలాగా మారి సామాన్యుల్లో సామాన్యుడిగా అందరూ ఒకటే అన్న భావనను వ్యక్తం చేసిన సోను సూద్, చిరు వ్యాపారులను ప్రోత్సహించే దిశగా కార్యక్రమాలను మొదలుపెట్టారు.

As part of its efforts to promote small businesses, and street vendors Sonu Sood has launched a free campaign for them. Promoting small businesses making rotis, making and selling juices. Sonu Sood, who took to the field for the lives of many street vendors, during the Corona crisis, himself goes to the shops on the roads and does business for them.