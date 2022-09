Suspicion: భర్తకు బాయ్ చెప్పి ప్రియుడితో ?, వాడి మోజులో ఆంటీ ఏం చేసిందంటే ? గుడ్ బై చెప్పేసిన భర్త!

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/థానే: కుటుంబ సభ్యులు చూపించిన అమ్మాయిని కళ్లు మూసుకుని పెళ్లి చేసుకున్న వ్యక్తి ఆమెతో సంతోషంగా కాపురం చేశాడు. వ్యాపారం చేస్తున్న భర్త డబ్బులు బాగానే సంపాదిస్తున్నాడు. భార్య ఏమి అడిగినా కాదనకుండా ఆమెకు భర్త తీసిస్తున్నాడు. కొన్ని సంవత్సరాల పాటు దంపతుల జీవితం చాలా హ్యాపీగా సాగిపోయింది. అయితే దంపతుల మద్య తేడా వచ్చింది. 40 ఏళ్ల దాటిన భార్య బయట ఎక్కువగా బయట తిరుతుందని గమనించిన భర్త ఆమెను మందలించాడు.

భర్తకు బాయ్ చెప్పేసి బయటకు వెళ్లిపోతున్న భార్యకు గుడ్ బై చెప్పాలని ఆమె భర్త డిసైడ్ అయ్యాడు. ఇదే సందర్బంలో భార్య ప్రశ్నించడం ఎక్కువ కావడంతో రెచ్చిపోయిన భార్య పోరారే అంటూ భర్తకు ఎదురుతిరిగింది. ఎదురు తిరిగిన భార్య మనకు ఎందుకు ? అని డిసైడ్ అయిన భర్త ఆమెకు గుడ్ బై చెప్పేశాడు.

Boyfriend: ఇంటి పక్కనే భార్యకు బాయ్ ఫ్రెండ్, వార్నింగ్ ఇచ్చిన భర్త, విసిగిపోయి ఇంట్లో ఏం చేశాడంటే?!

English summary

Wife: A man killed his wife over the suspicion of infidelity in suburban Malad on Monday night. The 44-year-old man, identified as Asif Yusuf Sheikh, has been arrested for killing his wife suspecting her fidelity,