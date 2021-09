భారత్ కు తాలిబన్ల తొలి లేఖ..ఆఫ్ఘనిస్థాన్ కు భారత్ నుండి విమానాలు నడపాలంటూ విజ్ఞప్తి

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఆఫ్ఘనిస్థాన్ కు విమానాలు నడపాలని భారతదేశానికి తాలిబన్లు లేఖ రాశారు. ఈ మేరకు ఆఫ్ఘనిస్థాన్లోని తాలిబన్ల ఇస్లామిక్ ఎమిరేట్స్ ప్రభుత్వం భారత ప్రభుత్వంతో అధికారిక సంప్రదింపులు జరిపింది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మరియు భారతదేశంలో తాలిబాన్ ప్రభుత్వం మధ్య జరిగిన మొదటి కమ్యూనికేషన్‌లో, రెండు దేశాల మధ్య విమానాల పునరుద్ధరణ కోసం భారత ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసింది.

English summary

In a first communication between the Taliban regime in Afghanistan and India, the taliban govt has written to the government for resumption of flights between the two countries.