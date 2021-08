ఆఫ్ఘనిస్థాన్ క్రికెటర్ తో నిశ్చితార్ధం క్యాన్సిల్ చేసుకున్న బిగ్ బాస్ బ్యూటీ అర్షి ఖాన్.. రీజన్ ఇదే

India

oi-Dr Veena Srinivas

టెలివిజన్ స్టార్ మరియు మాజీ బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ అర్షి ఖాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సంక్షోభం నేపథ్యంలో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆఫ్ఘనిస్థాన్లో తాజా పరిస్థితులపై ఆందోళన వ్యక్తం వ్యక్తం చేసిన అర్షి ఖాన్ తాలిబన్లు ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ను వశం చేసుకోవడంతో తన నిశ్చితార్థాన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకుంటున్నట్లుగా వెల్లడించారు.

English summary

Television star and former Bigg Boss contestant Arshi Khan has made a sensational decision in the wake of the Afghanistan crisis. Expressing concern over the latest situation in Afghanistan, Arshi Khan expressed deep disappointment over the taliban rule in afghanistan. Arshi khan said that she was canceling her engagement with a Afghanistan cricketer.