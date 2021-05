సంక్షోభ కాలాన కొండంత అండగా-ఉద్యోగుల కుటుంబాలను ఆదుకునే స్కీమ్-టాటా నిర్ణయానికి జనం హ్యాట్సాఫ్

National

oi-Srinivas Mittapalli

కార్పోరేట్ రంగంలో దయా దాక్షిణ్యాలకు,మానవతా దృక్పథానికి స్పేస్ తక్కువేనని చెప్పాలి. సంక్షోభ సమయాల్లో ఉద్యోగులకు అండగా నిలబడే కంపెనీల కంటే వారిని వదిలించుకోవడమే ఉత్తమం అనుకునే కంపెనీలే ఎక్కువగా ఉంటాయి. కరోనా సంక్షోభం వేళ కొన్ని కార్పోరేట్ కంపెనీలు నిర్దాక్షిణ్యంగా ఉద్యోగులను సాగనంపాయి. దీంతో కొంతమంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న ఘటనలు కూడా చోటు చేసుకున్నాయి. కార్పోరేట్ రంగంలో ఓవైపు ఇలాంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంటే... ఇందుకు పూర్తి భిన్నమైన పరిస్థితులు టాటా కంపెనీలో కనిపిస్తున్నాయి. సంక్షోభ సమయంలో ఉద్యోగులకు టాటా అండగా నిలబడుతున్న వైనం చూస్తే నిజంగా హ్యాట్సాఫ్ చెప్పక తప్పదు...

#TataSteel has taken the path of #AgilityWithCare by extending social security schemes to the family members of the employees affected by #COVID19 . While we do our bit, we urge everyone to help others around them in any capacity possible to get through these tough times. pic.twitter.com/AK3TDHyf0H

English summary

Tata Steel has announced social security schemes for the family members of employees affected by Covid-19. The company announced on Sunday that under the scheme, if an employee dies of Covid, their family would receive their last-drawn salary till the time the employee would have turned 60. "Tata Steel's best-in-class social security schemes will help ensure an honourable standard of living for their families, whereby the family will get the last drawn salary till 60 years of age of the deceased employee/nominee,"