Techy: సార్ టెక్కీ, మేడమ్ మార్వాడి, లవ్ మ్యారేజ్, టెక్కీని బెండ్ తీసి కొత్త పెళ్లికూతుర్ని కిడ్నాప్ చేసి !

చెన్నై/ తేన్ కాశి: ఒకే ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటున్న యువతి, యువకుడు ప్రేమించుకున్నారు. ఇద్దరిది ఒకే ప్రాంతం అయినా ఇద్దరిది వేర్వేరు రాష్ట్రాలు. ప్రియుడు ప్రముఖ సాఫ్ట్ వేర్ కంపెనీలో సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్ గా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ప్రియురాలిది మంచి సౌండ్ పార్టీ, ప్రియుడి కంటే ఆస్తిలో ప్రియురాలు చాలా ఎక్కువగానే ఉంది. ప్రేమికులు పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యులను ఎదిరించిన ప్రియురాలు టెక్కీ ప్రియుడిని రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకుంది. లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా ఉన్నారు. టెక్కీని చితకబాది అతని కళ్ల ముందే పెళ్లికూతురిని కిడ్నాప్ చెయ్యడం కలకలం రేపింది.

Techy love marriage, the family of the girl who attacked the groom and his family and kidnapped the bride in Tamil Nadu.