Illegal affair: విదేశాల్లో భార్య, కొవ్వుపట్టి ఆంటీతో భర్త జల్సాలు, కూతురికి రెడ్ హ్యాండెడ్ గా చిక్కి !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ తంజావూరు: భార్యతో హ్యాపీగా కాపురం చేసిన వ్యక్తి ఇద్దరు పిల్లలకు తండ్రి అయ్యాడు. భార్య విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేస్తున్నది. భార్య డబ్బులు సంపాధించి పంపిస్తుంటే భర్త ఇక్కడ కొవ్వుపట్టి జల్సాలు చేస్తున్నాడు. భార్య దూరంగా ఉన్న సమయంలో అతను పరాయి స్త్రీల మీద వ్యామోహం పెంచుకున్నాడు. ఇదే సమయంలో భర్త చనిపోయి ఒంటరిగా ఉంటున్న సమీప బంధువైన ఆంటీ అతనికి దగ్గర అయ్యింది. భార్య దూరంగా ఉండటంతో దగ్గర అయిన మహిళతో అతను అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని జల్సా చేస్తున్నాడు.

తండ్రి అక్రమ సంబంధం విషయం కూతురికి తెలిసిపోయింది. ప్రతిరోజు విదేశాల నుంచి ఫోన్ చేస్తున్న తల్లికి తన తండ్రి ఓ ఆంటీతో తిరుగుతున్నాడని కూతురు చెప్పింది. నేను కష్టపడి డబ్బులు పంపిస్తుంటే నువ్వు ఎంజాయ్ చెయ్యడమే కాకుండా వేరే మహిళతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని జల్సా చేస్తున్నావా అంటూ భార్య మండిపడింది. తన విషయం తల్లికి చెప్పిందని కోపంతో కన్న తండ్రి అతని ప్రియురాలితో కలిసి కూతురిని కొట్టి చంపేసి శవాన్ని తీసుకెళ్లి నదీ కాలువలో విసిరేసి చేతులు దులుపుకున్నాడు.

Illegal affair: రౌడీగారి పెళ్లామ్ లవ్ స్టోరీ, భర్త ఎన్ కౌంటర్, శిష్యుడితో ఎంజాయ్, ముగ్గురు బాయ్స్ !

English summary

Illegal affair: The body of a 7-year-old girl who was beaten to death and dumped in a canal near Thanjavur has been recovered. Police arrested two people involved in the incident.