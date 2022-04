చనిపోయాడనుకున్న వ్యక్తి పాడె మీద నుంచి లేచాడు.. ఆపై ఏం జరిగిందంటే..

India

oi-Dr Veena Srinivas

చనిపోయిన వాళ్ళు లేచి కూర్చోవడం ఎక్కడైనా చూసారా? మధ్యప్రదేశ్ లోని ఇండోర్ కి సమీపం లో ఉన్న ధార్ లో మరణించాడు అనుకున్న ఒక వ్యక్తి స్మశానానికి తీసుకు వెళుతుండగా ఒక్కసారి లేచి కూర్చున్న ఘటన అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఇక ఈ ఆశ్చర్యం నుంచి తేరుకునేలోపే విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే...

English summary

The incident in which a man who was supposed to have died in Dhar near Indore in Madhya Pradesh once got up and sat down on hearse while being taken to the cemetery took everyone by surprise. He died shortly after recovering from the surprise.