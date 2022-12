Alone: భార్య, బాయ్ ఫ్రెండ్ రొమాన్స్ ఫోటోలు చూసి ఎయిర్ పోర్ట్ లో షాక్ అయిన భర్త, మేడమ్ మ్యాటర్ ?

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి: మంచి ఉద్యోగం చేస్తున్న వ్యక్తి కొన్ని నెలల క్రితమే వివాహం చేసుకున్నాడు. భార్యతో సంతోషంగా కాపురం చేస్తున్న అతను ప్రతిరోజు ఉద్యోగానికి వెళ్లి వస్తున్నాడు. ఉదయం ఉద్యోగానికి వెళ్లాడు. ఎయిర్ పోర్టులో చాలా బిజీగా ఉన్న సమయంలో అతని సోషల్ మీడియా అకౌంట్ కు కొన్ని ఫోటోలు, వీడియోలు వచ్చాయి. ఇన్ స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేసి చూసిన యువకుడు షాక్ కు గురైనాడు. ఇటీవల పెళ్లి చేసుకున్న తన భార్యతో మరో వ్యక్తి ఏకాంతంగా గడుపుతున్న సమయంలో తీసిన ఫోటోలు, వీడియోలు చూసిన అతను బిత్తరపోయాడు.

ఇంటికి వెళ్లిన భర్త అతని భార్యను ప్రశ్నిస్తే అవును ఇది నిజమే అని చెప్పడంతో అతనికి గుండెపోటు వచ్చినంత పని అయ్యింది.

The husband was shocked at the airport after seeing the pictures of his wife alone with her ex-boyfriend in Mumbai.