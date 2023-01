owner: టీస్టాల్ ఓనర్ ను అరెస్టు చేసిన ఎన్ఐఏ అధికారులు, ఏం జరిగింది ?, మనోడు ఏం చేశాడు ?

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/మదురై: కేంద్ర హోమ్ శాఖ కన్నెర్ర చెయ్యడంతో నిషేధానికి గురైన పాపుల్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా (పీఎఫ్ఐ) నాయకులు, కార్యకర్తలు చాపకిందనీరులా వారి కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కొంత మంది పీఎఫ్ఐ నాయకులు అండర్ గ్రౌండ్ లోకి వెళ్లిపోయారు. ఎవరు ఎక్కడ తలదాచుకున్నా వారిని బయటకు లాగాలని ఎన్ఐఏ అధికారులు సిద్దం అయ్యారు. టీస్టాల్ మీద దాడి చేసిన ఎన్ఐఏ అధికారులు ఆ టీస్టాల్ యజమానిని అరెస్టు చెయ్యడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. ఎన్ఐఏ అధికారులు ఏంది, టీస్టాల్ యజమానిని అరెస్టు చెయ్యడం ఏంది అని ప్రజలు జోరుగా చర్చ మొదలుపెట్టారు. తరువాత అందరికి అసలు మ్యాటర్ తెలిసింది.

English summary

The NIA officers who arrested the owner of the tea stall in Palani in Tamil Nadu. People were shocked to know the real matter.