Jewelery: మా బంగారం, జ్యువెలరీ షోరూమ్ ఓనర్లకు సినిమా చూపించిన ఐటీ శాఖ, అర్దరాత్రి సెకండ్ షో !

చాలా కాలంగా ఐటీ హబ్ లోని జ్యువెలరీ షోరూమ్ ల మీద కన్ను వేసిన ఐటీ శాఖ అధికారులు ఒకేసారి పలు ప్రాంతాల్లోని జ్యువెలరీ షోరూమ్ ల్లో దాడులు చేశారు.

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/న్యూఢిల్లీ: ఐటీ హబ్ బెంగళూరు నగరంలో బంగారం వ్యాపారం ప్రతినిత్యం వందలు, వేల కోట్ల రూపాయాల్లో జరుగుతుంది. ఇక వివాహాలు ఎక్కువ జరిగే సందర్బాల్లో బెంగళూరులోని జ్యువెలరీ షోరూమ్ లు కిటకిటలాడుతుంటాయి. చిన్నచిన్న బంగారు నగల షాపులతో పాటు ఐటీ హబ్ లో కోట్లలో లావాదేవీలు జరిగే జ్యువెలరీ షోరూమ్ లు ఉన్నాయి. చాలా కాలంగా ఐటీ హబ్ లోని జ్యువెలరీ షోరూమ్ ల మీద కన్ను వేసిన ఐటీ శాఖ అధికారులు ఒకేసారి పలు ప్రాంతాల్లోని జ్యువెలరీ షోరూమ్ ల్లో దాడులు చేశారు. జ్యువెలరీ షోరూమ్ యజమానులకు ఐటీ శాఖ అధికారులు అర్దరాత్రి వరకు సెకండ్ షో సినిమా చూపించడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

magician: భార్యకు ఆరోగ్యం బాగాలేదని మాంత్రికుడి దగ్గరకు వెళ్లాడు, ఆంటీని వదిలేసి వాడు ఏం చేశాడు ?

English summary

The officials of the IT department, who showed the film to the owners of jewelery showrooms, said that 25 places were searched simultaneously in Bengaluru and tax was evaded.