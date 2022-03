Hijab: పరీక్షలకు, హిజాబ్ కు లింక్ పెట్టిన లాయర్లు, సున్నితమైన సమస్యను పెద్దది చేస్తున్నారా ?, సుప్రీం కోర్టు!

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/న్యూఢిల్లీ: హిజాబ్ కు పరీక్షలకు లింక్ పెట్టాలని అనుకున్న కొందరికి సుప్రీం కోర్టులో గట్టి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. హిజాబ్ వివాదంపై కర్ణాటక హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సవాలు చేస్తూ సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించిన ముస్లీం అమ్మాయిలకు మరోసారి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఉడిపి ప్రభుత్వ కాలేజ్ లోకి హిజాబ్ వేసుకుని అడుగు పెట్టకూడదని కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్, కాలేజ్ అధ్యాపకులు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సవాలు చేస్తూ కొంతకాలం క్రితం కొందరు ముస్లీం అమ్మాయిలు కర్ణాటక హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.

ఇటీవల హిజాబ్ లు దరించే విషయంలో కర్ణాటక హైకోర్టు సంచలన తీర్పు చెప్పింది. హిజాబ్ అనేది ఇస్లాంలో భాగం కాదని, హిజాబ్ లు కచ్చితంగా వేసుకోవాలని ఇస్లాంలో లేదని కర్ణాటక హైకోర్టు తీర్పు చెప్పింది. కర్ణాటక హైకోర్టు తీర్పు వెలువడిన కొన్ని గంట్లోనే ముస్లీం అమ్మాయిల తరుపు న్యాయవాది సుప్రీం కోర్టులో స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. గత బుధవారం సుప్రీం కోర్టులో ముస్లీం అమ్మాయిలకు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. హిజాబ్ వివాదంపై దాఖలు అయిన పిటిషన్ అత్యవసరంగా విచారణ చెయ్యడం సాధ్యం కాదని ఇటీవల సుప్రీం కోర్టు చెప్పింది.

హిజాబ్ వివాదంపై దాఖలు అయిన పిటిషన్ ను వెంటనే విచారణ చెయ్యాలని మరోసారి ముస్లీం అమ్మాయిల తరుపున న్యాయవాదులు సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించారు. పరీక్షలకు సమయం దగ్గరపడుతోందని, వెంటనే హిజాబ్ పిటిషన్ విచారణ చెయ్యాలని చెప్పారు. మీరు పరీక్షలకు, హిజాబ్ కు ఎందుకు లింక్ పెడుతున్నారు, సున్నితమైన విషయాన్ని మీరు పెద్దది చెయ్యడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారా ? అంటూ సుప్రీం కోర్టు పిటిషనర్లను ప్రశ్నించింది. హిజాబ్ వివాదంపై దాఖలు అయిన పిటిషన్లు వెంటనే విచారణ చెయ్యడం సాధ్యం కాదని, పిటిషన్ల విచారణకు డేట్ చెప్పలేమని సుప్రీం కోర్టు గురువారం చెప్పింది.

English summary

Hijab: The Supreme Court Thursday refused to give a specific date for the hearing challenging the Karnataka HC order upholding the ban on wearing hijab in educational institutions in the state. To the appellants who contented that exams were due and they were being prevented from entering school, Chief Justice of India N V Ramana said, this has nothing to do with exams…don’t sensitise the issue.