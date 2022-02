కాశీలో నా మరణం కోసం వారు ప్రార్ధనలు చేశారు: ఎస్పీ, కాంగ్రెస్ లపై ప్రధాని మోడీ ఆరోపణలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఉత్తరప్రదేశ్ వారణాసిలో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతూ ఆయన మృతికి ప్రత్యర్థులు ప్రార్థనలు చేశారని సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. భారత రాజకీయాల్లో ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఎంత దిగజారిపోయారో తాము చూశామని పేర్కొన్నారు. కాశీలో, వారు తన మరణం కోసం ప్రార్థించినప్పుడు, తాను బాధ పడలేదని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గంలో జరిగిన ర్యాలీలో వెల్లడించారు. దీని అర్థం నా మరణం వరకు నేను కాశీని విడిచిపెట్టను లేదా కాశీ ప్రజలు నన్ను విడిచిపెట్టరు అని తాను భావిస్తున్నట్టు ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.

English summary

During his election campaign Prime Minister Modi fired on the Congress and the SP. They prayed for my death in Kashi Prime Minister Modi slams akhilesh yadav comments.