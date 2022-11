రాహుల్ గాంధీతో పాటు.. మధ్యప్రదేశ్ మాజీ సీఎం ను చంపేస్తామని బెదిరింపు లేఖ కలకలం

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారత జోడో యాత్రలో భాగంగా పాదయాత్ర నిర్వహిస్తున్న కాంగ్రెస్ అగ్ర నేత రాహుల్ గాంధీని చంపేస్తామంటూ ఓ బెదిరింపు లేఖ కలకలం సృష్టించింది. ప్రస్తుతం రాహుల్ గాంధీ పాదయాత్ర మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొనసాగుతోంది. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఇండోర్ లో రాహుల్ జోడో యాత్ర జుని ప్రాంతం మీదుగా వెళ్ళవలసిన క్రమంలో, జుని ప్రాంతంలోని ఒక స్వీట్ షాప్ వద్ద గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఒక లేఖను వదిలి వెళ్లారు. రాహుల్ గాంధీ పాదయాత్ర మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఇండోర్ కు రాగానే బాంబుల మోతతో దద్దరిల్లుతుందని, రాహుల్ గాంధీని చంపేస్తామని హెచ్చరించారు.

English summary

Along with Rahul Gandhi, the letter threatening to kill the former CM of Madhya Pradesh became a stir. A case has been registered after a letter was left in front of a sweet shop threatening to attack with bombs on reaching Indore.