India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తోంది. ఒకపక్క ఢిల్లీలో వైద్యులను, వైద్య సిబ్బందిని వదలని కరోనా మహమ్మారి, మరోవైపు ఢిల్లీలో జైళ్ళను సైతం వణికిస్తోంది. ఢిల్లీలోని మూడు జైళ్లలో కరోనా వ్యాప్తి కొనసాగుతోంది. జైళ్ళలో పనిచేసే సిబ్బందికి, ఖైదీలకు కరోనా పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ అవుతున్న పరిస్థితి ఉంది.

English summary

Corona infiltration continues in three jails in Delhi. Corona positive diagnosed for prison staff and inmates. So far, 46 inmates and 43 staff of Tihar, Mandoli and Rohini jails have tested positive for corona.