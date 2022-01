India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు సమీపిస్తోన్నాయి. ఇంకో రెండు రోజులే మిగలి ఉన్నాయి. సోమవారం బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆ మరుసటి రోజే కేంద్ర ప్రభుత్వం తన వార్షిక బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెడుతుంది. ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన ఉదయం 11 గంటలకు కేంద్రం ఈ ప్రతిపాదనలను సభకు సమర్పిస్తుంది. భారతీయ జనతా పార్టీ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం వార్షిక బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలను సమర్పించడం ఇది 10వ సారి.

English summary

The traditional halwa ceremony ahead of Union budget was dropped for the first time this year in view of the pandemic situation in Delhi, the Union government said today.