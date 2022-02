కుటుంబమే లేని ఫకీర్లకు ప్రజల బాధ ఏం తెలుస్తుంది: మోడీపై అఖిలేష్ యాదవ్ ఎదురుదాడి

India

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఎన్నికల ప్రచారంలో సమాజ్‌వాదీ పార్టీ ని "నకిలీ సమాజ్‌వాద్" అని ఆరోపిస్తూ, కుటుంబ పార్టీ అని పేర్కొన్నారు. ఇక దీనిపై సమాజ్ వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేష్ యాదవ్ గురువారం టార్గెట్ చేశారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బిజెపి ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు నడుపుతున్నారా చెప్పాలి అంటూ అని మండిపడ్డారు. కుటుంబం లేనివారికి ఇతరుల బాధ అర్థం కాదని చురకలంటించారు. 2017 ఎన్నికలకు ముందు బీజేపీ ఇచ్చిన హామీలను తుంగలో తొక్కిందని ఆరోపించారు.

English summary

Akhilesh Yadav countered by saying that fakirs who have no family didn't know what people are suffering. Akhilesh Yadav said that they are proud to have a family.