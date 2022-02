UP Polls 2022: నిరుద్యోగుల చేతిలో యోగీ ఉద్యోగం: మోదీ చరిష్మా గట్టెక్కించేనా..!!

India

oi-Kannaiah

ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భాగంగా గురువారం రోజున ఉత్తర్ ప్రదేశ్‌లో తొలి విడత పోలింగ్ ముగిసింది. ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం దేశ రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ రాష్ట్ర ఎన్నికల ఫలితాల మీదే కేంద్రంలో ప్రభుత్వాలు మనుగడ సాధిస్తాయా లేదా అనేది దాదాపుగా ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఇక ఉత్తర్ ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వానికి ఎంతో కీలకంగా మారుతున్నాయి. ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్ర జనాభా బ్రెజిల్ దేశ జనాభా కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది.

అంతేకాదు ఈ రాష్ట్రానికి ఘనమైన చరిత్రతో పాటు ఆధ్యాత్మిక రాష్ట్రంగా కూడా వెలుగొందుతోంది. చాలామంది దేశ ప్రధానులు ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి ప్రాతినిథ్యం వహించినవారు కావడం విశేషం. మోదీ కూడా వారణాసిలో గెలిచి దేశ ప్రధాని అయ్యారు. ఉత్తర్ ప్రదేశ్‌ నుంచి 80 మంది ఎంపీలు లోక్‌సభలో ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఓటర్లు ఇచ్చే కీలక తీర్పు పైనే భారత రాజకీయాలు ఆధారపడి ఉంటాయని విశ్లేషకులు సైతం చెబుతుంటారు.

English summary

Uttar Pradesh one of the largest states in India is suffering from Jobs creation. This problem has not been addressed for decades.